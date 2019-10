Reddito cittadinanza, in Calabria più di 117mila domande

Sono 117.931 le domande di reddito di cittadinanza arrivate in Calabria fino allo scorso 15 ottobre. è stato quindi accolto il 65% delle domande, mentre il 27% è stato respinto e le altre sono in fase di lavorazione. È emerso nel corso della presentazione del Bilancio sociale 2018 dell’Inps Calabria a Catanzaro. Delle 117.931 domande presentate in Calabria, oltre 20mila sono state presentate in provincia di Catanzaro, oltre 44mila sono state presentate in provincia di Cosenza, oltre 12mila in provincia di Crotone, circa 33mila in provincia di Reggio Calabria e 7.500 in provincia di Vibo Valentia

Per quanto concerne invece il numero delle richieste pervenute agli uffici dell’Inps per la quota 100, in Calabria al 15 ottobre 2019 sono state presentate 6.847 richieste: 2.728 riguardano la gestione pubblica, 4.119 quella privata.

Nel corso della relazione, il direttore dell’Inps regionale, Diego De Felice, ha affermato che nella relazione del Bilancio sociale non è stato trattato il tema del reddito di cittadinanza, tuttavia ha raccolto i dati pervenuti in tutte le sedi provinciali, grazie ai quali è riuscito a tirare fuori le percentuali. Ha quindi annunciato che la Calabria è la regione con il maggior numero di richieste approvate. E l’Inps ha registrato un numero molto elevato a Crotone, dove si è concentrata la maggiore quantità di domande a livello nazionale.