Licenziamenti Carrefour. Sculco: “La crisi non deve lasciar spazio alla rassegnazione”

“Non è accettabile e neanche tollerabile che 52 lavoratori apprendano da un messaggio whatsapp del loro licenziamento, della fine di un rapporto lavorativo per alcuni di loro ultra ventennale. Non possiamo in alcun modo e per alcuna ragione consentire che oltre 50 persone, uomini e donne e le loro famiglie, siano lasciati da soli.” È quanto afferma l’Onorevole Flora Sculco, Consigliere regionale, sulla cessazione dell’attività lavorativa del supermercato Carrefour di Passovecchio, a Crotone, e il contemporaneo licenziamento di oltre 50 lavoratori.

“La crisi economica che da anni affligge il nostro territorio – chiosa la Sculco - non può e non deve lasciare spazio alla rassegnazione e ancor meno alla mancanza di rispetto della dignità di uomini e donne che con professionalità, serietà e dedizione hanno lavorato in questi anni. Le modalità con le quali i lavoratori hanno appreso dell’avvio delle procedure di licenziamento - aggiunge- mortifica e rende ancora più grave una situazione che rischia di diventare drammatica per queste 52 famiglie.”

Per l’Onorevole Sculco: “Si devono immediatamente mettere in campo tutte le azioni necessarie per tutelare il lavoro e la dignità, per salvaguardare queste unità lavorative e restituire serenità alle loro famiglie.”

“Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha già annunciato che incontrerà i sindacati e la proprietà per scongiurare questo ulteriori ore colpo all’economia del nostro territorio,- conclude la Consigliera Regionale - in questa azione il primo cittadino dovrà avere accanto tutte le istituzioni locali, regionali e la deputazione parlamentare del territorio per promuovere ed avviare ogni azione utile a sostegno dei dipendenti Carrefour.”