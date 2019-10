Catanzaro: tre arresti dei carabinieri in poche ore

Tre persone, tutte già sottoposte a misure cautelari, sono state nuovamente arrestate dai Carabinieri di Catanzaro nel pomeriggio di ieri.

In particolare, i militari della stazione Santa Maria nel corso di servizio di pattuglia hanno notato fuori dalla propria abitazione un 40enne, A.R., sottoposto agli arresti domiciliari. Per l’uomo sono dunque scattate le manette in flagranza di reato per evasione.

A distanza di poche ore, i militari di Santa Maria e Catanzaro Gagliano - che nei giorni scorsi avevano verificato le prescrizioni di soggetti sottoposti alla misura dell'affidamento in prova e verificate alcune violazioni – hanno invece tratto in arresto di 59 e 42 anni, G.N. e M.E., a seguito di ordinanze di aggravamento emesse dal tribunale di sorveglianza. I due sono stati quindi condotti nel carcere di Catanzaro Siano.