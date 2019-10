Chiude supermercato a Crotone, i lavoratori: “Avvisati via Whatsup”

Nessuna comunicazione ufficiale in merito alla chiusura del supermercato, solo un messaggio inviato su WhatsApp dai dirigenti che informava i lavoratori dello stop dell’attività.

Così questa mattina i lavoratori dell’ex Carrefour Market di Passovecchio, a Crotone, hanno deciso di organizzare un sit-in di protesta davanti il supermarket. Gli ex dipendenti lamentano infatti la mancanza di una comunicazione ufficiale in merito alla chiusura del punto vendita. È di ieri infatti la notizia del taglio dell’energia elettrica e del blocco delle attività.

Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese dopo aver appreso la notizia ha deciso di convocare i Capigruppo in Consiglio Comunale per attivarsi a sostegno dei lavoratori della struttura. “Conto di sentire anche i sindacati e la proprietà per scongiurare un ulteriore colpo all'economia di questo territorio”, ha ribadito il primo cittadino.