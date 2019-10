A cosa serve la blockchain

La blockchain letteralmente vuol dire "catena di blocchi". Essa è una struttura dati immutabile che viene condivisa tra i vari utenti per effettuare transazioni (finanziarie o di altro tipo).

Rappresenta un registro con voci che sono raggruppate in blocchi, e tali blocchi sono collegati tra di loro in ordine cronologico, quindi a seconda di quando le operazioni sono state svolte.

Il suo contenuto non può essere modificato: tutto ciò che il registro conserva, lo fa per sempre senza la possibilità di cambiare o cancellare qualcosa, a meno di non invalidare tutta la struttura.

La blockchain esiste già da alcuni decenni, ma è nel 2009 che inizia a farsi conoscere sempre di più, quando cioè Satoshi Nakamoto (pseudonimo dell'inventore del Bitcoin) decide di utilizzarla per la sua criptovaluta.

Il termine cripto-valuta o moneta virtuale (Bitcoin, Ethereum, Ripple, ecc.) è accomunato al funzionamento della blockchain: ognuna di esse possiede una specifica rete blockchain o si appoggia ad una blockchain esistente.

La sicurezza, la stabilità, la velocità delle transazioni e molto altro dipende proprio dal tipo di blockchain usato dalle diverse criptovalute esistenti. Ma la blockchain non serve soltanto a favorire lo scambio di monete virtuali, in quanto può essere utilizzata per molti altri scopi.

FUNZIONAMENTO DELLA BLOCKCHAIN

La blockchain è un registro pubblico, dove vengono archiviate le transazioni in maniera sicura e permanente. E possono essere consultate. Le transazioni (scambi di criptovaluta o altro tipo di accordi) possono essere effettuate dagli utenti appartenenti alla stessa rete blockchain.

La blockchain ha quindi come funzione principale quella di certificare le diverse transazioni effettuate, le quali vengono registrate attraverso una catena di blocchi di dati, dove ciascun blocco di dati contiene le informazioni relative ad una precisa transazione effettuata.

La blockchain, nel caso delle monete virtuali serve principalmente a effettuare transazioni finanziarie, ma le sue possibilità di utilizzo non si limitano a questo. Infatti, può anche certificare uno scambio di titoli e azioni. Può anche operare come se fosse un notaio, e rendere valido un accordo come se si trattasse di un contratto in piena regola. Può inoltre rendere più sicuri i voti che vengono espressi dalle persone attraverso una votazione online. E tanto altro ancora.

Un sistema blockchain si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

Registro immutabile;

Transazioni tracciabili;

Livello di sicurezza e privacy molto elevato grazie a tecniche crittografiche (la crittografia è una tecnica che permette di rendere delle informazioni incomprensibili a tutti tranne che al suo destinatario).

CAMPI DI UTILIZZO DELLA BLOCKCHAIN

Come evidenziato in precedenza, gli usi della blockchain non riguardando esclusivamente il settore finanziario (scambio di criptovaluta o scambio di titoli e azioni). Anche altri settori possono trarne benefici. Per esempio quelli di:

Sicurezza : anche se il registro di blockchain è pubblico, la crittografia permette in automatico di inviare informazioni tra mittente e destinatario in modo sicuro, senza che nessun altro le possa capire. Niente viene intercettato durante lo scambio delle informazioni. Inoltre, non servono mediatori. Se questo sistema si applicasse su più larga scala si otterrebbero molti vantaggi. Esso è infatti più sicuro dei sistemi di comunicazione maggiormente adottati. Con i messaggi scambiati tramite blockchain non serve l'intervento tecnico di nessuno, e riducendo la necessità dei mediatori si limitano i rischi di corruzione e hackeraggio.

: anche se il registro di blockchain è pubblico, la crittografia permette in automatico di inviare informazioni tra mittente e destinatario in modo sicuro, senza che nessun altro le possa capire. Niente viene intercettato durante lo scambio delle informazioni. Inoltre, non servono mediatori. Se questo sistema si applicasse su più larga scala si otterrebbero molti vantaggi. Esso è infatti più sicuro dei sistemi di comunicazione maggiormente adottati. Con i messaggi scambiati tramite blockchain non serve l'intervento tecnico di nessuno, e riducendo la necessità dei mediatori si limitano i rischi di corruzione e hackeraggio. Beneficenza e raccolta fondi : con la tecnologia della blockchain è possibile effettuare raccolte fondi per sostenere diverse cause.

: con la tecnologia della blockchain è possibile effettuare raccolte fondi per sostenere diverse cause. Votazioni online : la blockchain può rendere più sicure le votazioni online, impedendo il rischio di brogli. Non va escluso che un domani questo sistema possa essere utilizzato in modo stabile anche per votare alle elezioni politiche.

: la blockchain può rendere più sicure le votazioni online, impedendo il rischio di brogli. Non va escluso che un domani questo sistema possa essere utilizzato in modo stabile anche per votare alle elezioni politiche. Assicurazioni : un sistema chiamato LenderBot consente di assicurare prodotti di alto valore che vengono scambiati tra le persone attraverso le transazioni della tecnologia blockchain, rendendo non necessario l'intervento di un'autorità garante.

: un sistema chiamato LenderBot consente di assicurare prodotti di alto valore che vengono scambiati tra le persone attraverso le transazioni della tecnologia blockchain, rendendo non necessario l'intervento di un'autorità garante. Scuola e università : la blockchain viene usata da alcune università per autenticare titoli e certificati accademici.

: la blockchain viene usata da alcune università per autenticare titoli e certificati accademici. Energia elettrica: ovvero scambio di energia elettrica tra vicini di casa resa possibile dalla startup newyorkese Transactive Gold, basandosi sulla blockchain di Ethereum.

Gli esempi riportati riguardano soltanto alcuni dei tanti utilizzi che è possibile fare sfruttando la tecnologia blockchain.