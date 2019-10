Labbra perfette? Grazie al tatuaggio

La bellezza di una donna sta nei piccoli dettagli. E la cura dei piccoli dettagli è il segreto di un buon make up. Non occorre usare colori troppo vivaci, né esagerare con l’originalità per avere un bell’aspetto ma certamente bisogna sapersi truccare. Per avere un trucco ben fatto, per avere la perfezione estetica, oltre a sapersi truccare si deve ritoccare spesso e parecchio, ogni volta che è necessario.

Questo per alcune donne può essere un ostacolo stressante. Il dubbio, il pensiero, l’ansia di essere sempre al meglio diventa un chiodo fisso. A meno che … La soluzione non sia più semplice del previsto, ovvero un tatuaggio rossetto labbra. Tatuarsi il rossetto sulle labbra? Sì, per decidere una volta per tutte la linea perfetta del trucco, oppure per colorarle con la tinta giusta che non sbaverà mai.

Si può tatuare solo il contorno labbra, così da avere una eterna linea guida per passare il rossetto, o – per le più coraggiose – si può tatuare l’intero spazio con un inchiostro che richiami i colori del rossetto preferito, o quello più adatto all’incarnato. In fondo, male che vada, si potrà sempre coprire con altri rossetti più scuri per poi lavarli via ritornando al rossetto classico.

COME SI EFFETTUA IL TATUAGGIO DELLE LABBRA

I saloni specializzati sono già in grado di offrire tatuaggi delle labbra eseguiti da professionisti. È importante che chi fa questo tipo di tatuaggi sia specializzato e competente per evitare danni e inestetismi perpetui. Per farsi tatuare il contorno o il colore delle labbra occorre decidere prima, insieme all’estetista tatuatore, le linee giuste e il colore preferito – o il più adatto all’incarnato.

In seguito, ci si sottopone al tatuaggio vero e proprio che viene eseguito con un macchinario che può alternare micro aghi e micro lame. L’ago crea i dettagli di precisione, le micro lame stendono il colore per riempire gli spazi e creano, ad arte, anche quelle piccole linee carnose delle labbra. Una volta terminato, il tatuaggio delle labbra va protetto con creme lenitive e rinfrescanti per alcuni giorni.

I VANTAGGI DEL TATUAGGIO DELLE LABBRA

Quando l’effetto traumatico del tattoo sarà scomparso e le creme lenitive avranno permesso alle labbra di sgonfiarsi, noterete subito i vantaggi di questo nuovo trucco permanente sono davvero tanti. La certezza di avere labbra perfette sempre eviterà la perdita di tempo del trucco quotidiano, il fastidio del “ritocchino” a metà di una serata, ma soprattutto aumenterà la sicurezza in voi stesse.

Un altro vantaggio da non sottovalutare è che il tatuaggio delle labbra non vi impedisce di cambiare make up, quando lo vorrete. Potrete infatti sempre coprire il tattoo con altri rossetti, sicure che al momento di struccarvi ritroverete il vostro “rossetto base” sempre lì e sempre perfetto. Ma potete anche decidere di non truccarvi troppo e basterà aggiungere un lucidalabbra per avere l’effetto magico che vorrete, e con poco.

Se avete scelto di fare solo il tatuaggio del contorno labbra i vantaggi saranno ancora maggiori, perché avrete la libertà di truccarvi come vorrete, con i colori che vorrete, restando certe di ottenere la perfezione grazie alla linea da seguire, già tracciata e per sempre visibile.