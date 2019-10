Tropea: blitz dei carabinieri, arrestato un uomo con mezzo kg di marijuana

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Tropea hanno tratto in arresto un uomo del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, mentre eseguivano un controllo, hanno notato C.A., di 37 anni, che, alla vista dei carabinieri, ha immediatamente assunto un’espressione nervosa allontanandosi in maniera schiva dalla propria abitazione. Ciò ha spinto i carabinieri ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare durante la quale, nascosti in un armadio, sono stati trovati 4 involucri sottovuoto contenenti 500 gr circa di marijuana. Nel resto della casa invece sono stati rinvenuti bilancini e materiale per il confezionamento della droga.

C.A. è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari. Presso il Tribunale di Vibo Valentia si è celebrato il rito direttissimo. Il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g..