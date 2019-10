Droga: 5 Kg di marijuana e piante in un terreno, arrestati padre e figlio

I Carabinieri di Pentone e Gimigliano, collaborati dal nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto due persone, padre e figlio residenti a Catanzaro, con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari di Pentone già da diverse settimane avevano notato i due, sconosciuti in paese, recarsi in diverse ore del giorno e della notte in un terreno ai confini tra Pentone e Gimigliano, risultato di loro proprietà. Movimenti che erano apparsi sospetti proprio perché avvenivano soprattutto in orari notturni .

Nella giornata di ieri, una perquisizione con l'aiuto di due cani antidroga ha permesso di trovare numerosi sacchi di juta già pieni di foglie e infiorescenze di marijuana. Complessivamente oltre 5 i chilogrammi scoperti assieme a diverse piante alte oltre 2 metri ed ancora nel terreno.

Per padre e figlio è scattato l'arresto e, su disposizione del pm, sono stati ristretti nella propria abitazione catanzarese in attesa di convalida.