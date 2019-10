Prevenzione del tumore al seno. Anche Strongoli si colora di rosa per l’Airc

Il Castello di Strongoli

In occasione della “Campagna con il nastro rosa” dell’Airc, l’Associazione italiana ricerca cancro, sono tantissime le persone in tutto il mondo che hanno indossato il Nastro rosa e illuminato centinaia di monumenti con fasci di luce rosa per ricordare l’importanza della prevenzione e del sostegno economico necessario alla ricerca sul cancro al seno.

Quest’anno la Fondazione Airc ha scelto il Simbolo del Nastro Rosa incompleto, per raccontare la vicinanza alle donne che affrontano gravi problemi legati a questa patologia tumorale.

Anche la Pro Loco di Strongoli, la delegazione cittadina Airc appena costituita e l’ASD Strongoli volley, con la collaborazione del Comune e il sostegno del Commissario Campini, hanno volturo aderire alla campagna di sensibilizzazione, illuminando di rosa uno dei monumenti simbolo della Città: “Il Castello di Strongoli”.

Sensibilizzazione, incentivazione alla prevenzione e promozione del territorio, dunque, con la fortezza che rimarrà colorata fino alla fine di questo mese.