Auto va a fuoco a Badolato, troppo vicina alle case: s’indaga sulle cause

L’incendio di un’autovettura ha tenuto impegnata ieri sera, verso le 9 e mezza, una quadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, intervenuta in via Nazionale, sulla Statale 106, nel comune di Badolato.

La vettura interessata dalle fiamme, una Volkswagen Golf, era parcheggiata nelle vicinanze di alcune abitazioni, e per questo diverse sono state le chiamate allarmate dei residenti giunte alla sala operativa del 115.

L’arrivo tempestivo dei pompieri ha consentito di estinguere l’incendio e di mettere in sicurezza della zona. Fortunatamente Non si registrano danni a persone.

Sul posto anche i carabinieri per quanto di competenza. Al momento sono in corso gli accertamenti di rito per risalire all’origine del rogo e nessuna ipotesi, in tal senso, viene esclusa.