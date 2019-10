Furti e rapine in case e negozi, blitz all’alba: sgominati due gruppi criminali, 19 gli arresti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Due gruppi criminali, “agguerriti”, che avrebbero messo a segno delle rapine in abitazioni ma anche in attività commerciali nelle province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Taranto, in Puglia.

Questa la tesi investigativa alla base della quale il Gip della Procura della Repubblica bruzia ha messo la firma su un’ordinanza che prevede l’arresto di una ventina di persone, esattamente 19.

All’alba il blitz: i carabinieri del Comando provinciale cosentino, insieme ai colleghi di Catanzaro, Napoli e Venezia, nell’ambito dell’operazione denominata “Vulture”, stanno eseguendo le misure di custodia cautelare e anche numerose perquisizioni domiciliari a carico di altri soggetti ritenuti coinvolti nella stessa indagine.

Gli inquirenti contestano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione e, a vario titolo, quelli di rapina in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, favoreggiamento personale e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza che si terrà alle 10.30 presso il Comando provinciale dell’Arma di Cosenza, alla presenza del Procuratore capo bruzio.

(notizia in aggiornamento)