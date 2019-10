Avvolto dalle fiamme che aveva acceso, grave 59enne

Un incidente sul lavoro è avvenuto a Gerocarne, nel vibonese. Per causa ancora in via di accertamento, mentre stava lavorando in campagna, forse per un ritorno di fiamma, si è ustionato gravemente. Sul posto i carabinieri e l’elisoccorso che è atterrato nei pressi del cimitero del vicino comune di Soriano.

Due le persone rimaste ferite. Una C.R., 59 anni, è stata ricoverata all’ospedale di Vibo con ustioni di primo e secondo grado; l’altra, C.P., 50 anni, trasferita presso un centro grandi ustioni con ustioni di secondo e terzo grado.