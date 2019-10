Stalking: nonostante il divieto pedina l’ex moglie, arrestato a Catanzaro

I carabinieri Catanzaro Principale hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare agIi arresti domiciliari a carico di un cittadino dello Sri Lanka emessa dal tribunale di Catanzaro.

L'uomo, attualmente sotto processo per maltrattamenti vari ai danni della ex moglie avvenuti tra il 2017 ed il 2018, nonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, da alcune settimane aveva iniziato a pedinarla e a farsi vedere in numerosi luoghi.

Raccolto il materiale probatorio che aveva confermato le dichiarazioni della donna era stata richiesta apposita misura cautelare che il tribunale di Catanzaro concordando con l'operato dei militari ha emesso. L'uomo è stato quindi posto in stato di arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.