Deteneva illegalmente 41 cardellini, 37enne denunciato nel reggino

I Carabinieri Forestali indagano per un incendio doloso, avvenuto su un terreno alla periferia di Villa San Giovanni e scoprono invece ben 41 esemplari vivi di Cardellino, uccelli particolarmente protetti dalla legge, catturati in natura e detenuti illegalmente in una costruzione adiacente all’area bruciata.

Immediata la denuncia penale per “furto venatorio” e per “detenzione di specie animale non consentita” per il proprietario, M. F. un trentasettenne di Villa San Giovanni.

I militari della Stazione Forestale di San Roberto erano sulle tracce del responsabile di un incendio doloso avvenuto pochi giorni prima e, chiedendo informazioni al proprietario di un terreno limitrofo all’area percorsa dal fuoco, hanno notato all’interno della proprietà una grossa voliera con all’interno numerosi Cardellini (Carduelis carduelis L) inanellati.

Il Cardellino è una specie particolarmente protetta, anche da convenzioni internazionali (Convenzione di Berna, Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”), la cui detenzione, solo per gli esemplari nati in cattività comprovata da anello inamovibile alla zampa, è sottoposta a rigorose regole di controllo. Durante tali verifiche, effettuate anche con la collaborazione di un volontario della Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), i militari hanno udito un forte cinguettio proveniente da una costruzione adiacente, rivelando al successivo controllo la presenza di 41 esemplari di Cardellino, detenuti in numerose gabbie, tutti privi di anello e nati nello stesso anno. Inevitabile quindi, per M.F., il deferimento all’Autorità Giudiziaria ed il sequestro degli esemplari, affidati al Centro Recupero Fauna Selvatica di Messina per le cure del caso e per il successivo rilascio in natura.