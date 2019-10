Reggio. Terminati i lavori della nuova Villetta di Santa Caterina

Il quartiere di Santa Caterina assume un aspetto diverso a conclusione dei recentissimi lavori per la Villetta di Santa Caterina intitolata ad Enza e Iliano Sant'Ambrogio.

L’amministrazione comunale capeggiata dall'Amministrazione Falcomatà fa sapere che a partire da oggi si procederà con le operazioni di pulizia dell'area di cantiere in vista dell'inaugurazione prevista per sabato 19 ottobre alle 10.30.

Si tratta di un investimento di circa 400 mila euro che consentirà di restituire, tra pochi giorni ormai, all'intera comunità reggina, ai bambini, alle famiglie, agli anziani che ogni giorno frequentavano quell'area, un polmone verde pulito e attrezzato.

I lavori hanno previsto infatti la riqualificazione complessiva dei vialetti interni della Villetta, la piantumazione di nuovi arbusti e fiori, la creazione di un campo da bocce regolamentare, un'area ludica attrezzata con scivoli, dune e arrampicate, un’area dedicata ai cani, panchine, cestini e tavolini. In particolare l'area dedicata ai cani sarà recintata e messa in sicurezza, costituendo uno spazio che potrà essere utilizzato come area sgambamento per gli amici a quattro zampe.

La cerimonia di inaugurazione, che avverrà alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e delle altre autorità cittadine, si terrà sabato 19 ottobre alle 10.30. Tutta la cittadinanza, le associazioni, gli operatori commerciali del quartiere sono invitati a partecipare.