Nonostante i domiciliari se ne vanno in campagna: arrestate le sorelle Inzillo

Quando i Carabinieri delle Stazioni di Soriano Calabro e Vazzano gli hanno suonato alla porta non erano in casa ma si erano spostate per recarsi in un terreno nonostante i domiciliari. È così che sono finite nuovamente in arresto le sorelle Viola e Teresa Inzillo, già arrestate nell’ambito dell’operazione “Black Widows”. (QUI)



Le due donne sono state rintracciate dai militari in contrada Torre, agro del comune di Gerocarne. Le due erano in un terreno, di proprietà di terze persone, di fronte alla loro abitazione, intente a dialogare tra di loro.

Con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari, le sorelle sono state dunque arrestate e sottoposte nuovamente ai domiciliari. Provvedimento che è stato convalidato dal giudice nella mattinata odierna.