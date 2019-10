Girogustando. Lo chef Ercole Villirillo porta a Siena le specialità del territorio

Il celebre chef crotonese Ercole Villirillo, titolare di un rinomato ristorante, ha rappresentato la Calabria ed è stato tra i principali ospiti a Siena dell’importante evento gastronomico Girogustando – I cuochi d’Italia s’incontrano, giunto alla sua 18esima edizione.

Il format di gemellaggi gastronomici è ideato da Confesercenti che mira a stimolare l’incrocio di culture e competenze culinarie, attirando ormai l’interesse della stampa nazionale e internazionale, oltre che di vari esperti e appassionati del settore.

Una serata speciale nella quale Ercole è stato protagonista al Ristorante da Nilo a Cetona, intrattenendo i numerosi ospiti giunti da tutta la Toscana e non solo, con un menu ricco di sapori unici e inimitabili, che solo la sua grande esperienza sulle rive dello Jonio poteva portare. Il tutto condito da prodotti tipici calabresi che Ercole valorizza nei suoi piatti.

Alla fine della serata i commenti dei partecipanti sono stati tutti superlativi, evidenziando una soddisfazione totale, e facendo sì che un pezzo importante di Crotone e del suo territorio entrasse nei cuori degli amici toscani. Ercole procede così nella sua opera di valorizzazione della cucina crotonese e calabrese, ricercando e innovando di continuo la tradizione culinaria di una terra unica per varietà di prodotti e sapori. L’aver portato Crotone in terra di Toscana, che di certo in Italia rappresenta un’eccellenza della gastronomia, è un risultato che dimostra tutto il suo grande impegno.