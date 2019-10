“Briko Ok” va a fuoco, distrutta esposizione esterna: s’indaga sulle cause

Un vasto incendio, divampato nella notte appena trascorsa, ha avvolto un’area esterna del Briko Ok di Squillace, nel catanzarese. Le fiamme hanno colpito in particolare l’area esterna dell’attività commerciale, adibita all’esposizione degli articoli da giardinaggio.

Il materiale che era situato sotto una tettoia, attigua al capannone, è andato purtroppo completamente distrutto. Sul posto - in località Fiasco Baldaia - si sono precipitati, poco dopo le 5 e mezza e mezza di stamani, ben cinque mezzi e quindici unità dei vigili del fuoco provenienti sia dalla sede centrale del comando di Catanzaro che dal distaccamento di Soverato.

I pompieri sono riusciti così ad estinguere il rogo evitando che si potesse propagare all’interno della struttura che ospita l’attività commerciale e che ha riportato solo danni dovuti all’annerimento, per il fumo, delle pareti esterne.

Sono in corso gli accertamenti di rito per risalire alla causa esatta dell’incendio ed al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, ovviamente neanche quella dolosa.