Contrasto alla disoccupazione e valorizzazione della Sila Greca: Greco deposita mozione per progetto

Il consigliere regionale Orlandino Greco ha depositato una mozione per la prosecuzione del progetto “Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca” promosso dai comuni di Longobucco, Campana e Bocchigliero.

"A fine ottobre - ha dichiarato Greco - terminerà il progetto per l' inclusione sociale e la valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca promosso dai comuni di Longobucco, Campana e Bocchigliero e finanziata dalla Regione Calabria per € 1.467.000,00. L'iniziativa s'inquadra nella tipologia di interventi che favoriscono l'occupazione e si prefigge la creazione, mediante l’attività formativa, di figure professionali utili in ambito aziendale e allo sviluppo del territorio. Il progetto ha visto il coinvolgimento di risorse umane disoccupate residenti nei tre comuni ed ha coinvolto 255 corsisti in tre ambiti diversi (operatori per la salvaguardia delle risorse boschive; operatori per l'assistenza di base; tecnico programmazione siti internet), prevedendo che a ciascun soggetto selezionato ed ammesso ai corsi venisse corrisposta una indennità mensile lorda di € 500,00. Il riscontro sul territorio è stato naturalmente estremamente positivo – aggiunge Greco - e i sindaci dei comuni di Longobucco, Campana e Bocchigliero hanno manifestato la volontà di proseguire l’esperienza con i suddetti corsisti oltre la scadenza prevista. Positivi anche i riscontri da parte dei soggetti coinvolti nell’iniziativa che, acquisite nuove competenze e qualifiche, auspicano la prosecuzione del progetto alle stesse condizioni o con un primo percorso di tirocinio on the job per mettere a punto le competenze acquisite. Per tutte queste ragioni, ho depositato in consiglio regionale una mozione che impegna il presidente e la giunta regionale ad individuare nel bilancio della Regione le somme necessarie per la prosecuzione del progetto. Ritengo sia fondamentale non disperdere il patrimonio di competenze acquisito e continuare sulle misure di contrasto alla disoccupazione finalizzate alla valorizzazione dei territori. L'auspicio - conclude Greco - è che la mozione possa essere discussa e approvata in consiglio regionale prima della scadenza del progetto."