Droga spacciata direttamente a casa: un arresto e una segnalazione a Vallefiorita

Non si fermano le attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti dei militari della compagnia di Catanzaro. Questa mattina, in seguito ad alcune perquisizioni domiciliari eseguite tra le abitazioni di Vallefiorita, è finito in arresto un 26enne, G.T. ed un altro soggetto è stato segnalato.

In seguito ad un copioso ed ingiustificato viavai di soggetti anche tossicodipendenti dalle suddette abitazioni, i militari delle stazioni di Squillace di Catanzaro Santa Maria, con l'ausilio dell'unità cinofila di Vibo Valentia, si sono recati sul posto ed hanno messo a soqquadro le rispettive abitazioni dei due soggetti.

Se in una casa sono stati trovati solo pochi grammi di marijuana e per questo il proprietario è stato segnalato alla prefettura quale assuntore, nella seconda– quella del 26enne - il fiuto dell'unità cinofila ha permesso di rinvenire circa 50 grammi di marijuana suddivisa in due involucri. Per il giovane é quindi scattato l'arresto in flagranza di reato e su disposizione del pm ristretto nel proprio domicilio in regime arresti domiciliari.