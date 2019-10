“Le macchine di Leonardo”: mostra per i 500 anni dalla morte del “genio”

In occasione dei 500 anni dalla morte del grande Leonardo da Vinci, dal 19 al 29 ottobre, sarà possibile visitare, con ingresso gratuito, l’esposizione delle principali creazioni di Leonardo in un noto centro commerciale della zona: 28 modellini di cui 13 interattivi e 4 riproduzioni a grandezza naturale in legno e tessuto. Una serie di progetti che proiettavano Leonardo avanti secoli rispetto ai suoi contemporanei che ancora oggi non smettono di stupire grandi e piccini per la genialità con cui sono stati ideati.

Una mostra dal titolo “Le Macchine di Leonardo”. che celebra il genio di Leonardo e che, ancora una volta, si affaccia al mondo scolastico grazie a delle visite guidate, grazie alle quali i bambini potranno fare il proprio ingresso nel mondo del grande inventore e artista attraverso aneddoti e curiosità riguardanti la sua vita e le sue invenzioni.