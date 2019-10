Operazione “Arma Cunctis”: chiesti oltre 250 anni di carcere per i 32 imputati

Condanne per poco più di mezzo secolo di carcere sono state richieste dai sostituti procuratori della Dda reggina Simona Ferraiuolo e Giovanni Calamita nei confronti delle 32 persone coinvolte nel processo scaturito dall’operazione “Arma Cunctis” (QUI)

La richiesta è stata avanzata a conclusione della requisitoria che si è tenuta ieri mattina davanti al gup distrettuale Domenico Stilo.

In particolare, cono stati richiesti: 9 anni di per Giuseppe Arilli; 5 anni per Vincenzo Arilli; 2 anni per Bruno Aversa; 6 anni per Rocco Bennici; 4 anni e 8 mesi per Francesco Borgese; 15 anni per Francesco Catanzariti; 6 anni - a testa - per Vincenzo Bruzzese, Antonio Corrado, Giuseppe Figliomeni, Francesco Tigani e Pino Lombardo; 18 anni per Francesco Filippone;

15 anni a testa per Antonio e Domenico Filippone; 20 anni per Bruno Filippone; 1 anno e 8 mesi per Cosimo Futia; 5 anni per Nicola Giuseppe Galloro; 2 Anni per Pinuccia Ieritano; 20 anni per Antonio Lizzi; 10 anni per Maurizio Napoli; 2 Anni per Pietro Panajia; 5 anni per Sebastiano Giampaolo; 8 anni per Roberto Pianta; 5 anni per Giuseppe Pizzata;

2 anni e 2 mesi per Giuseppe Domenico Rinarello; 15 anni per Michele Romeo; 2 anni per Antonia Rullo; 8 anni per Vincenzo Tassone; 10 anni per Giorgio Timpano; 8 anni per Samuel William Alessandro Zimbalatti; 3 anni Scott Angelo Zimbalatti; 7 anni per Giuseppe Zucco.

L’accusa mossa nei confronti degli imputati è di reati che vanno dall’associazione mafiosa alla partecipazione ad un’associazione finalizzata all’acquisto, vendita e detenzione di armi e munizioni, con l’intento di favorire la cosca Commisso di Siderno e la cosca Cataldo di Locri.