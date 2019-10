Lamezia: Il Pantarèi di Ezio Sinigaglia al Chiostro caffè letterario

Il ritorno di Ezio Sinigallia verrà ospitato dal Chiostro letterario di Lamezia Terme. Giovedì 17 ottobre alle 18, piazzetta san Domenico sarà infatti la location perfetta per la presentazione del libro Il Pantarèi (TerraRossa edizioni).

L'evento, organizzato dal Mondadori bookstore di Lamezia Terme in collaborazione con il bookclub Lector in fabula, il Sistema Bibliotecario Lametino e i Prèsidi del libro, sarà moderato dal critico letterario Ippolita Luzzo. Leggeranno alcuni brani Valentina Arichetta e Alessandra Caruso; parteciperanno inoltre gli alunni del liceo classico lametino.

Pubblicata per la prima volta nel 1985 – ripubblicata nel 2019 da TerraRossa edizioni –, definita “un affascinante esercizio proustiano, giocato sul doppio registro saggistico e narrativo”, Il Pantarèi è un’opera metaletteraria sulle inesauribili possibilità della scrittura, una risposta alla domanda sulla morte del romanzo. Ma è anche una storia sull’instabilità sentimentale ed emotiva, sull’ambiguità dell’eros e la meravigliosa inafferrabilità della vita.

Al terzo posto nella classifica di qualità stilata dai grandi lettori per la rivista “Indiscreto” e libro del giorno della trasmissione Fahrenheit, su Radio 3, il romanzo di Sinigaglia dopo più di trent’anni è ancora di stringente attualità.

Daniele Stern è un giovane collaboratore editoriale che viene incaricato di redigere una sintetica storia del romanzo del Novecento per una “Enciclopedia della Donna”. Un lavoro nel quale si getta a capofitto, cercando di tenere lontano il pensiero della moglie che lo ha lasciato per un altro, e della quale è ancora innamorato, sebbene continui a essere molto attratto anche dai ragazzi.

Assistiamo così alle sue scorribande senza meta, tra una pagina su Proust e una su Joyce, Kafka, Faulkner e gli altri autori che hanno rivoluzionato il romanzo moderno, mentre la tentazione di scriverne uno lui stesso si fa di giorno in giorno più forte.

Ezio Sinigaglia, nativo di Milano, ha svolto diversi lavori in ambito sia editoriale che pubblicitario: redattore, traduttore, fotocompositore, copywriter, ghostwriter, autore di guide turistiche e, da ultimo, docente di scrittura all’Università di Milano Bicocca e in altre sedi.

Dopo Il Pantarèi (1985), ha continuato a coltivare in privato la sua voce narrativa, mentre quella saggistica ha occasionalmente trovato la via della pubblicazione. Per Nutrimenti ha tradotto il racconto Leviatano di Julien Green, edito nel volume Viaggiatore in terra (2016), e pubblicato Eclissi (2017), un romanzo breve molto apprezzato dalla critica e dai lettori.

Tra gli autori che ha tradotto e curato figurano anche Charles Perrault e Marcel Proust. Suoi contributi narrativi e saggistici sono apparsi su prestigiose riviste a stampa e sul web.