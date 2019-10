Piscina Crotone, allenamenti al Pertini per la Rari Nantes e la Kroton a Giovino

Soluzione temporanea per gli atleti crotonesi. In attesa della procedura di assegnazione della piscina comunale da parte del Comune di Crotone, la Rari Nantes ha deciso di allenarsi nell’impianto dell’istituto Pertini. Mentre gli sportivi della Kroton nuoto hanno optato per gli allenamenti della vasca di Giovino a Catanzaro.

È quanto informa il presidente della Nuotatori Krotonesi, Antonio Fonte, membro del Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto. Gli atleti avranno a disposizione l’intero impianto da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 23, ad un costo forfettario ed agevolato, per un recupero parziale delle sole spese.

Il gestore dell’impianto Pertini ha offerto l’opportunità anche alla Kroton Nuoto, che avrebbe avuto a disposizione una corsia dalle 15,30 alle 20,30 dal lunedì al venerdì, oltre il sabato con una corsia dalle 16 alle 19 sempre ad un costo forfettario ed agevolato per un recupero parziale delle sole spese.

Ma la Kroton ha deciso di allenarsi a Catanzaro. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale, Ente proprietario ed attuale gestore dell'impianto, ha pubblicato avviso pubblico per la concessione degli spazi acqua con scadenza il 22 ottobre.