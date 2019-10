Investito mentre attraversa la strada. Morto 50enne di Cetraro

Stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito. È successo lungo la strada statale 18, nella zona Santa Maria di Mare di Cetraro.

A causa dell’impatto il pedone, un uomo di 50 anni, è deceduto. Inutili, infatti, i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. L’incidente è avvenuto ieri sera e sul posto, oltre ai sanitari del Suem, sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per comprendere la dinamica del tagico sinistro.