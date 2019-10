Zungri, scontro tra auto. Ferite tre persone

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio a Zungri. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e le tre persone a bordo sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per i rilievi, i sanitari del 118 per le prime cure.

I medici hanno infatti trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. Si tratta di P.A., 51 anni, M.A., 45 anni e M.P.D., 14 anni. Quest’ultima ha riportato la frattura della clavicola sinistra e qualche contusione. M.A. se l’è cavata invece con una contusione cranica, mentre su P.A. sono in corso gli accertamenti.