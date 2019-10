Incidente sul lavoro a Villapiana. Operaio rimane gravemente ustionato

Stava eseguendo lavori di manutenzione su un solaio al primo piano di un appartamento con una fiamma a cannula, quando, per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto i pantaloni, le gambe e parte dell’addome. Gravi ustioni per un uomo di 67 anni di Villapiana.

L’uomo è stato soccorso dai colleghi e da vicini di casa che lo hanno bagnato e poi lo hanno coperto in attesa dei soccorsi. Il 67enne stata sistemando fogli di catrame per coprire delle lesioni sul solaio che lo avevano reso permeabile all’acqua piovana e lo stava facendo con la fiamma a cannula.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e in poco tempo un’ambulanza del 118 dal presidio ospedaliero di Trebisacce, i Vigili del Fuoco volontari di Trebisacce e poco dopo i colleghi del Distaccamento di Castrovillari, i Carabinieri di Villapiana Scalo guidati dal maresciallo maggiore Luigi Potenza.

Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno deciso di far trasferire l’uomo con l’elisoccorso nell’ospedale Annunziata di Cosenza , prima di essere presumibilmente trasferito presso un centro ospedaliero per grandi ustionati della Puglia o della Campania. Sul posto sono poi proseguiti i rilievi dei Vigili del Fuoco, che nel frattempo hanno messo in sicurezza lo stabile, e dei carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.