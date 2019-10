Pallavolo: la Provolley al 1° posto del mini girone di Coppa Calabria

Seconda vittoria consecutiva per la Provolley Crotone che dopo l'affermazione casalinga contro Roccella, sbanca anche Catanzaro, conquistando il primo posto nel mini girone di Coppa Calabria. I pitagorici arrivano quindi ai quarti di finale di una competizione alla quale tengono in maniera particolare da capolista e adesso dovranno affrontare la Volo Virtus Lamezia prima di staccare il pass per le semifinali.

"Siamo solamente all'inizio della stagione - commenta mister Celico - ci aspettano tante partite difficili in un campionato che si annuncia molto equilibrato. Sappiamo di avere un buon gruppo e l'obiettivo sarà quello di giocarcela ogni settimana alla pari, mettendo in difficoltà chiunque. C'è chi sulla carta parte molto più avanti di noi, vogliamo ottenere una tranquilla salvezza per poi divertirci".

IL TABELLINO



CENTRO SPORTIVO CATANZARO-PROVOLLEY 2-3

(Parziali 25-27, 25-22, 25-14, 21-25, 11-15)

C.S. CATANZARO: Bitonto, Capomolla, Daniele, Di Resta, Dolce, Gaetano, Grasso, Piazza, Perri, Scalzo, Scarfone, Talarico. All. Guzzo.

PROVOLLEY: Alfieri, Longo, Calabretta, Falbo (Libero), Cotroneo, S. Celico, De Vona, Gallo, Logozzo, Mazzei, Pelaia, Riganello.