Tennistavolo Castrovillari, brillante vittoria in B2 Nazionale

In serie B2 gli atleti del Castrovillari conquistano la prima vittoria nella seconda giornata, vincendo in casa contro la Squadra Pugliese dell'Ennio Cristofaro per 5 a 3, una bella vittoria, meritata con grinta e determinazione , tre punti del forte atleta Alexandru Petrescu dando sempre più sicurezza ai suoi compagni di squadra e due punti del giovane atleta Matteo Florio da segnalare le belle gare disputate dal piú giovane atleta Luca Lombardi che vinceva un set strepitoso e continua a fare esperienza per la sua crescita agonistica,.

Il commento del Presidente De Gaio: "E' stata una vittoria bella, i ragazzi hanno dato tutto contro un avversario che non voleva perdere, questi sono due punti che contano, che valgono, che rafforzano la nostra coesione di gruppo e con la vittoria di oggi ci portiamo a a 2 punti e secondi in classifica ma potevamo essere a punteggio pieno se si pensa alla sconfitta amara di Lecce per 5 a 4 Orgogliosi noi tutti di quello che stiamo facendo ma restiamo con i piedi per terra preparando al meglio la gara prossima.." Prossima gara per il Lupi del Pollino a Mugnani in terra Campana contro L'Auchan Mugnano il 26 ottobre.