Cardeto: armi in un casolare in stato di abbandono, indagini in corso

I carabinieri delle stazioni di Cardeto e Cataforio, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno rinvenuto, in un’area boschiva di ardua praticabilità, ed abitualmente frequentata da cacciatori, una camera d’aria del tipo utilizzato per mezzi agricoli.

Abilmente nascosta tra rovi e felci, conteneva una pistola senza marca e matricola, comprensiva di un caricatore, un fucile sovrapposto cal. 12 della Lamies e senza matricola, tre fucili doppietta cal. 12 senza marca e senza matricola, un fucile semi automatico cal. 12 con canna mozzata senza marca e priva di matricola, un carabina senza matricola e mono colpo, un fucile artigianale anch’esso senza matricola e composto da canna oltre a sistema di armamento mono colpo e numerose cartucce.

Le armi, all'interno di un casolare in stato di abbandono in località “Campicelli”, terreno di proprietà dell’Ente Urbano del Territorio di Cardeto (l’ex demanio), sono state sequestrate e poste a disposizione delle autorità competenti per le successive determinazioni volte a comprendere se le stesse sono state utilizzate per eventuali azioni criminali.