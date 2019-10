Sigilli ad area di un’associazione sportiva, Tdl annulla il sequestro

Ettore Zagarese

Insussistenza del reato e annullamento del provvedimento di sequestro preventivo per una vasta area demaniale, nell’area urbana di Rossano, in uso ad una nota associazione che opera nel settore degli sport acquatici.

Questa la decisione del Tribunale della Libertà di Cosenza che ha accolto il ricorso discusso dagli avvocati Ettore Zagarese e Umberto Tarantino, dello stesso studio, in difesa del presidente del sodalizio, il 38enne.

La zona, al termine della scorsa stagione estiva, era stata oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip di Castrovillari.

Alla luce della pronuncia del Tdl bruzio, Zagarese si è detto soddisfatto sia per il lavoro svolto dal proprio studio sia per la decisione assunta dal Giudice del Riesame, “che restituisce un’area non oggetto di speculazioni cementizie ma fruita per un sano uso sportivo e di divulgazione dello sport tra i giovani”.