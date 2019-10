Regionali, Mario Occhiuto candidato per il centro destra

Sarà Mario Occhiuto il candidato del centro destra in corsa per la presidenza della Regione Calabria. Il coordinamento di presidenza di Forza Italia ha infatti accolto la richiesta del Coordinamento regionale. Scelta che tuttavia non è piaciuta alla Lega che ha già annunciato di non voler appoggiare la candidatura di Occhiuto. Per il partito di Matteo Salvini, infatti , “ci sono tante donne e uomini calabresi (senza problemi con la giustizia) che possono rappresentare meglio il futuro di questa splendida terra dopo i disastri del PD. La Calabria deve guardare al futuro, non al passato”.

Non si è scoraggiato lo stesso candidato che ha annunciato di proseguire su questa strada. “Noi abbiamo un progetto politico che è fondato su alcune idee importanti e siamo aperti a condividerlo con gli altri. Aspettiamo condivisioni. Se non ci saranno, andremo avanti comunque, così come abbiamo sempre detto".

Per la coalizione il mancato appoggio della Lega non “è una difficoltà”, perché la coalizione pensa di “dover parlare dei problemi dei calabresi ai calabresi e che saranno loro a decidere, con la loro volontà, quale sarà il futuro della Calabria. Il garantismo non si può fare a fasi alterne o per soggetti diversi da quelli che interessano direttamente. Strano che a sollevare tali questioni sia la Lega, che fa del garantismo una bandiera e che, fra l'altro, è stato difeso dagli alleati per tutte le vicende che lo hanno riguardato".