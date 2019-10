La Provolley torna in campo per il secondo impegno ufficiale, si gioca a Catanzaro

Emanuel Falbo

Secondo impegno ufficiale per la Provolley Crotone di mister Salvatore Celico, che domenica andrà a far visita al Centro sportivo Catanzaro. Dopo la bella e convincente prova della scorsa settimana in casa contro Roccella i pitagorici vogliono confermarsi, passando come prima in classifica nel mini girone di Coppa Calabria.

La qualificazione infatti è già al sicuro, ma Celico e i suoi ragazzi non si accontenteranno, scendendo in campo con l'obiettivo di portare a casa la seconda vittoria consecutiva, in attesa dell'inizio del campionato. A Catanzaro la Provolley ci arriverà con la rosa al gran completo e il tecnico biancazzurro potrà scegliere con tranquillità i dodici che saranno protagonisti. Tra questi con molta probabilità ci sarà il libero Emanuel Falbo, cresciuto nel settore giovanile della Provolley e che ormai da diversi anni fa parte del roaster della prima squadra.

"Quella di domenica scorsa è stata una vittoria che ci ha dato molta fiducia - commenta Falbo - siamo consapevoli però di poter fare molto meglio, visto che quest'anno è stata allestita una rosa molto competitiva. La Coppa Calabria per noi è un obiettivo primario, allo stesso tempo c'entrare i play-off in campionato sarebbe un grandissimo risultato. In questo momento però è inutile fare programmi, dobbiamo solamente pensare ad allenarci duramente e pensare settimana dopo settimana all'avversario di turno, costruendo con i fatti gli obiettivi da ottenere".

E domenica sarà già un bel test per la Provolley che si troverà di fronte una squadra formata da tantissimi elementi di esperienza e che conoscono molto bene la categoria.

Mister Celico avverte i suoi, mettendo subito in chiaro le cose. "Ci aspetta una partita difficile, abbiamo una rosa ampia e ogni settimana giocherà chi si allenerà al 110%. I miglioramenti della squadra passano solamente dal lavoro settimanale e tutti devono dimostrare di poter avere fiducia".