La squadra di calcio a 8 dell’INPS a Paestum per difendere il titolo

Comincia oggi il torneo di calcio a 8 dell'INPS nazionale. L’evento, alla terza edizione, si terrà a Paestum (la Campania è infatti la regione organizzatrice). La Direzione Regionale e Provinciale della Calabria, detentore del titolo nazionale conquistato l'anno scorso a Palermo in finale contro la squadra di Milano, cercherà di difenderlo e riportarlo a casa.

“Siamo tutti consapevoli che non sarà facile ma ce la metteremo tutta”, affermano i “ragazzi” del mister Diego De Felice, ma sicuramente non faranno mancare l'impegno e la volontà sempre dimostrata. Comunque il gruppo tutto unito è partito per Paestum con lo spirito di trascorrere 4 giorni di sport e divertimento insieme anche a colleghi di altre regioni. Un ringraziamento particolare tutti insieme lo vogliono rivolgere al prezioso contributo degli sponsor.

La squadra: De Felice Diego ( Mister), Benincasa Tommaso ( Direttore Sportivo), Lia Adriano ( Accompagnatore), Cannistra Giovanni, Mole Enzo, Maida Giovanni, Palaia Luigi, Magro Andrea, Ruga Saverio, Gentile Domenico, Caligiuri Francesco, Procopio Maurizio, Perugino Piero, Caserta Luca, Gualtieri Daniele,