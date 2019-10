Crotone. Alta l’attenzione della Polizia sul territorio: 20 denunce e 13 segnalazioni

Non si fermano i servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta” sul territorio Crotone. Una nuova e intensa settimana volge al termine per gli uomini della Questura di Crotone che negli ultimi giorni hanno deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà 20 persone, di cui 14 all’Autorità Amministrativa. Inoltre, sono state identificate 1.375 persone di cui 117 cittadini extracomunitari; controllati 745 veicoli (anche con sistema Mercurio); elevate 54 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati 24 fermi/sequestri amministrativi e/o penali; elevate 6 contestazioni amministrative. E ancora, gli agenti della Questura pitagorica hanno portato a termine 97 perquisizioni, nonché accompagnato 35 persone in Ufficio per identificazione.

Infine, in materia di stupefacenti, lo stesso personale ha segnalato al Signor Prefetto, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, 13 persone.

Si tratta di: M. L., crotonese, classe 1988, trovato in possesso di gr. 0,6 di “hashish”; S. D., crotonese, classe 1996, trovato in possesso di gr. 2,6 di “cocaina”; F. N., crotonese, classe 1990, trovato in possesso di gr. 0,4 di “cocaina”; G. O., crotonese, classe 1969, trovato in possesso di gr. 0,3 di “cocaina”; C. A., crotonese, classe 1968, trovato in possesso di gr. 1,4 di “cocaina”; N. A., classe 1979, trovato in possesso di gr. 1,5 di “cocaina”; P. M., classe 1970, trovato in possesso di gr. 3,2 di “cannabis”; P. G., crotonese, classe 2003, trovato in possesso di gr. 4,6 di “cannabis”; P. A., crotonese classe 1993, ivi residente, trovato in possesso di gr. 1,0 di “hashish”; F. G., crotonese, classe 1989, ivi residente, trovato in possesso di gr. 1,0 di “cocaina”; F. D. nato a Cariati (CS) classe 1995, residente a Mirto Crosia (CS), poiché trovato in possesso di gr. 4,3 di “cocaina”; inoltre al predetto, alla luce dell’illecito amministrativo, veniva proposto la misura di prevenzione del “foglio di via obbligatorio”; N. C., nato in Romania classe 1999, ivi residente, trovato in possesso di gr. 0,5 di “cocaina”; P. D., crotonese classe 1992, ivi residente, poiché trovato in possesso di gr. 0,2 di “cocaina”.