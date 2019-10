Maxi piantagione di marijuana nel Parco D’Aspromonte: anche una tenda attrezzata

Una nuova grossa piantagione di marijuana è stata individuata dagli operatori del V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria in località Pollia-Gromilara, nel Parco Nazionale D’Aspromonte.

Le operazioni sono proseguite sul posto con l’intervento degli agenti del Commissariato di Condofuri che si sono trovati ad estirpare circa 2.500 piante di marijuana, di altezza variabile tra i 60 e i 180 cm, in ottime condizioni vegetative e pronte per la raccolta.

La coltivazione – nascosta e mimetizzata tra la fitta vegetazione tipica delle zone Aspromontane - era composta da diverse specie di cannabinoide, disposte lungo novanta filari perfettamente allineati in un’area di forma rettangolare estesa per circa 5 mila mq e servita da un sistema di irrigazione rudimentale, realizzato da due raccordi di tubi in polietilene che, partendo a monte da una vicina fonte d’acqua, consentivano l’approvvigionamento idrico necessario.

Una ulteriore scoperta è avvenuta nelle immediate vicinanze della coltivazione, poiché i poliziotti - in un terreno disboscato abusivamente e recintato da una rete metallica - hanno trovato una tenda da campeggio e diversi attrezzi da lavoro utilizzati per la coltura, oltre che diversi capi di abbigliamento.

La brillante operazione ha consentito di evitare l’immissione di un consistente quantitativo di marijuana nel mercato illegale dello spaccio delle sostanze stupefacenti, che avrebbe fruttato un guadagno economico per un valore superiore al mezzo milione di euro. Sono in corso attività investigative finalizzate all’individuazione dei responsabili.