I carabinieri della Compagnia Petilia Policastro hanno fatto scattare le manette per un 55enne del luogo. L’arresto è stato eseguiti in seguito ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Crotone. L’uomo, seguito di indagini effettuate dalla locale stazione, è stato ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.