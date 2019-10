Aiutato da buio della notte ruba cavi in rame dalla rete pubblica: beccato e arrestato

Un grosso furto di cavi in rame è stato sventato a Briatico dai finanzieri di Tropea - coordinati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Vibo Valentia – e un 30enne, S.C., è finito in arresto.

L’uomo, aiutato dal buio della notte, aveva iniziato a tirare dei cavi in rame da un tombino collegato all’impianto di illuminazione pubblica, che, in quel tratto di strada, risultava, ovviamente, non più funzionante.

Quando il soggetto aveva già portate a termine una buona parte del “lavoro” – ed erano già stati tranciati ed asportati 80 metri circa di cavi in rame, per un peso complessivo di quasi 50 chilogrammi - sono sopraggiunte le fiamme gialle che lo hanno sorpreso in flagranza.

Alla vista dei militari, il 30enne è rientrato di corsa nella propria autovettura tentando una fuga, ma è stato prontamente bloccato dalla pattuglia.

Alcuni cavi erano, addirittura, già stati depositati all’interno del bagagliaio dell’auto. Immediato il sequestro della refurtiva e degli utensili tecnici utilizzati nel corso dell’azione delittuosa.

Al termine delle formalità di rito, S.C. è stato dichiarato in arresto per i reati di furto e danneggiamento aggravati.