Rossi (Lega): “Per Cutro un programma chiaro e niente trasformisti”

Gennaro Rossi

“L'azione amministrativa della giunta comunale di Cutro è ormai da considerarsi conclusa. Con l'uscita dalla maggioranza di cinque consiglieri comunali, resta impensabile proseguire oltre. Trasformismi e giochi di potere, finalizzati a mantenere o conseguire posizioni e rendite, non saranno tollerati”. A renderlo noto è Gennaro Rossi del movimento politico Lega Salvini Premier, che prosegue: “ In questo momento è necessario difendere il diritto dei cutresi di darsi un nuovo sindaco, una nuova giunta e una nuova classe dirigente, in grado di risolvere i tanti problemi lasciati insoluti dall'attuale amministrazione comunale.”

“Chiunque intenda proseguire con questa fallimentare esperienza politica, producendosi in giochi di prestigio, - aggiunge il leghista - non persegue il bene della collettività, ma solo interessi personali. E' tempo di avviare un serio confronto tra tutte le forze sane della società cutrese, per programmare il futuro della città. Pertanto invito, non solo gli amici del centrodestra, ma tutte le associazioni, i comitati, e i singoli cittadini che vogliono poter contare, a partecipare attivamente ai prossimi incontri, che diventeranno presto la fucina di idee e di iniziative per la Cutro che verrà.”

“L'obiettivo – chiosa Rossi - è dunque quello di gettare le basi per costruire insieme il futuro della nostra comunità nell'ottica di un vero e necessario cambiamento, con idee nuove e con persone capaci, e lontane dall'attuale amministrazione comunale. Da parte mia proporrò un codice etico per chi intende impegnarsi nell'amministrazione comunale e la necessità di sottoscrivere il programma che tutti insieme costruiremo. Servono idee nuove, programmi chiari, ma – conclude - anche una ritrovata dignità politica e amministrativa. Non c'è più spazio per trasformisti e politicanti di mestiere, Cutro merita di meglio.”