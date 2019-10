Dubbi sulle elezioni del Consorzio di Bonifica dello Ionio Cosentino: Tar si esprime contro la Regione

Il TAR della Calabria ha definitivamente accolto il ricorso presentato dal Consorzio di Bonifica dello Ionio Cosentino, avverso “sostanzialmente” l’intima e l’annullamento del procedimento elettorale, comunicato contro il Consorzio dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. A renderlo noto con un comunicato è proprio il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino.

Infatti,dopo il provvedimento presidenziale del TAR di Catanzaro, - si legge nella nota - che sospendeva “inaudita altera parte” i provvedimenti regionali impugnati, si sono svolte regolarmente le elezioni consortili il 22 Settembre scorso,sottolineando la giustezza del comportamento del Consorzio che è stato, per l’appunto, definitivamente conclamato con la sentenza in forma semplificata del 10.10.2019. Si conferma, pertanto,l’assoluto e incondizionato rispetto delle procedure previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigenti e della trasparenza negli atti prodotti.

“Si tratta di un importante risultato – scrivono dal Consozio - che permetterà all’Ente di proseguire nella realizzazione di progetti già avviati e da avviare a favore dei consorziati e del territorio in generale. Grande soddisfazione,quindi,non solo per l’Ente stesso ma anche e soprattutto per gli agricoltori che rappresentano i veri vincitori di questa battaglia, poiché hanno potuto esprimere liberamente e democraticamente il proprio consenso attraverso un procedimento, acclarato con sentenza del TAR, assolutamente legittimo. Infatti, è proprio il principio della democrazia la colonna portante del nostro ordinamento ,il quale – aggiungono - ha come base il rispetto e la garanzia dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali dell’uomo, come singolo e nelle manifestazioni sociali. Inoltre, la delibera n.240 del 25.09.2019 con l’approvazione dei risultati elettorali è stata altresì pubblicata sul BURC n. 109 del 4.10.2019 avverso la quale nessun ricorso è pervenuto nei termini a norma di Statuto.”

Infine, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino fa sapere che “si è proceduto,pertanto,alla Convocazione del primo Consiglio dei Delegati per giorno 18 ottobre alle ore 16.30,presso la sede dell’Ente Consortile, per la proclamazione degli eletti e la nomina delle cariche in seno alla Deputazione Amministrativa,ovvero Presidente,Vice Presidente e Componente.”