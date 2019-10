Caloveto, prende il via ampia opera di riqualificazione urbana: pronti 250 mila euro

“La fontanella in ghisa sarà ricollocata in un’altra area. Il Monumento ai Caduti in guerra sarà spostato nella villetta antistante. Al posto dell’attuale basamento sarà realizzato lo stemma del Comune che sarà di tipo calpestabile. La piazza riqualificata ospiterà anche la fontana ornamentale a raso, con giochi di luce ed acqua”.

L’annuncio giunge a seguito della dichiarazione del sindaco di Caloveto, Umberto Mazza nell’ambito delle opere di rifacimento della pavimentazione di un’area carrabile una pedonale e due piazzette pubbliche. Tra gli interventi c’è anche Piazza dei Caduti, i cui lavori di riqualificazione partiranno il 14 ottobre.

Prende il via dunque un’ampia opera di decoro urbano fino all’impianto di illuminazione, passando dalla sostituzione dei sottoservizi, per un importo complessivo di 250 mila euro con dei progetti che sono stati studiati anche in un’ottica di consumo zero del suolo e, quindi, di rispetto e tutela dell’ambiente.