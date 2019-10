Corigliano, edilizia scolastica ed efficientamento energetico: avviate procedure per 9 istituti

L’assessore all’assetto urbano Tatiana Novello del Comune di Cariati annuncia con soddisfazione del Sindaco Flavio Stasi, l’avanzamento di due importanti procedure relative ad attività di edilizia scolastica e di efficientamento energetico che interesseranno gli istituti cittadini.

Nelle scuole Carlo Levi, Roncalli, alla Pio X, a San Domenico, all’asilo nido Maradei, alla Tieri, alla Leonetti, al plesso Toscano e all’istituto di contrada Frassa saranno sostituite le caldaie ed avviati lavori di adeguamento sismico al plesso scolastico di Via Torino.

“L’edificio dai primi mesi del 2018 – spiegano gli amministratori - è stato interdetto alle attività didattiche. Necessita di essere messo in sicurezza ed adeguato alle vigenti normative antisismiche. Gli studenti sono stati trasferiti in altri plessi cittadini. La procedura aperta per i servizi di architettura ed ingegneria è relativa alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, alla liquidazione e contabilità, al Cre e al coordinamento della sicurezza”.

“È di oltre 50 mila euro l’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. Il termine ultimo per protocollare l’offerta è il Lunedì 21 ottobre, alle 12,30. La documentazione è scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.corigliano-rossano.cs.it. Progettazione, messa a norma, efficientamento energetico, ristrutturazione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche delle scuole di proprietà comunale. I lavori saranno affidati entro il 30 ottobre”.