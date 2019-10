Incidente sulla 106, auto si scontra con mezzo in sosta. Due feriti a Crotone

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina intorno alle 12.20 sulla statale 106 in località Sant’Anna, nel crotonese, lungo il tratto in direzione di Catanzaro.

Un’auto si era fermata lungo l’arteria a causa del surriscaldamento del motore quando, per cause in corso di accertamento, la seconda vettura è andata ad impattare violentemente contro quella in sosta.

Nello scontro sono rimaste ferite le due persone che erano all’interno della macchina in avaria, illeso il conducente della seconda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto coinvolte, che perdevano liquido; i sanitari del 118 che hanno preso in consegna i feriti e due volanti della Polizia Stradale.