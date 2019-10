Favino a Roccella per presentare la pellicola “Padre nostro”

Pierfrancesco Favino

È stato presentato a Roccella Ionica il film dal titolo Padre nostro che, diretto da Claudio Noce, è interpretato da Pierfrancesco Favino e Barbara Rocchi ed è stato girato in parte in Calabria. La pellicola, prodotto da Lunga Film, da PKO Cinema & Co., società di produzione dello stesso Favino, da Tendercapital Productions in collaborazione con Vision Distribution e con il sostegno della Calabria Film Commission, uscirà nelle sale nel 2020.

La storia, che racconta l’archetipo del padre ed esalta dell'amicizia che due bambini scoprono durante un'estate particolare, è stata scritta dallo stesso regista con la collaborazione di Enrico Audenino. Favino, alla sua prima esperienza su un set calabrese, ha poi accennato alla possibile corsa agli Oscar.

Sì, perché il film di cui è protagonista Il traditore di Marco Bellocchio è tra i titoli in corsa per l’edizione 92 degli Oscar. Il film di Bellocchio, unica pellicola italiana in concorso alla 72/a edizione del Festival di Cannes e reduce dal successo ottenuto al recente New York Film Festival, è ispirato alla collaborazione con la giustizia dello storico pentito della mafia siciliana, Tommaso Buscetta.