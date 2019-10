Un video per la Giornata della sindrome di Down, iniziativa di ‘Uguali ma Diversi’

Valentina Galdieri, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Crotone, condividendo l'iniziativa promossa dalla associazione Diversi ma Uguali KR presieduta da Alessia Sisca, ha deciso di invitare i dirigenti scolastici a proiettare, in occasione della Giornata Nazionale per la sindrome di Down che si celebra il 13 ottobre, il video “Lea Goes To School” realizzato da Coordown.

“Ho chiesto che, nel corso della prossima settimana, gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria possano visionare il filmato, reperibile su youtube, con l'obiettivo di favorire la piena partecipazione alla vita della comunità agli studenti con la sindrome di Down. Sensibilizzare i ragazzi delle scuole al tema dell'unicità di tutti gli individui è un modo di abbattere gli stereotipi e i luoghi comuni e favorire la visione di un mondo eterogeneo, costituito da tanti individui unici”.

Dopo la visione del video l'associazione Diversi ma Uguali KR propone ai docenti di ogni classe di invitare gli studenti a realizzare un elaborato a piacere, esprimendo emozioni e le sensazioni scaturite dalle immagini. Una occasione per riflettere sul tema della diversità, dell'unicità, al fine di abbandonare definitivamente il concetto di speciale.