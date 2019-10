Controlli a Squillace e Vallefiorita, multe da 12mila euro. Sequestrati 30 chili di alimenti

I Carabinieri di Squillace hanno effettuato, assieme ai colleghi del Nil, il nucleo ispettorato del lavoro, e del Nas, l0antisofisticazione e sanità di Catanzaro, dei controlli in alcuni esercizi commerciali della stessa cittadina ma anche di Vallefiorita.

In un bar di quest’ultimo comune, i militari hanno trovato numerose carenze igienico-sanitarie, ma anche violazioni a varie normative in materia di autocontrollo e l’impiego di un lavoratore senza preventiva comunicazione. Per il titolare ne è seguita dunque una multa da quasi 8000 euro.

Anche a Squillace, i carabinieri hanno riscontrato in un ristorante diverse violazioni igienico-sanitarie e poi scopertone un’alta in materia di regolarizzazione di un familiare collaboratore. Anche qui inevitabile la sanzione di 4000 euro ed il sequestro amministrativo di circa 30 chili di alimenti privi di tracciabilità.