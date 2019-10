Perde il controllo dell’auto, finisce fuori strada e trancia tubi gas e acqua

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Ha perso il controllo della propria auto ed è andato a impattare contro il muretto di delimitazione della carreggiata, per poi finire la sua corsa fuori strada. La vettura ha così tranciato delle tubazioni della rete del gas e dell’acquedotto.

È successo questa mattina in via San Francesco, nel quartiere Gagliano del comune di Catanzaro, dove la persona alla guida del mezzo, in evidente stato di shock, è stata consegnata al personale medico del Suem 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in una struttura ospedaliera.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo per avviare la messa in sicurezza della vettura e della zona interessata, in attesa dei tecnici Italgas e dell’acquedotto per riparare i danni.

I vigili hanno inoltre recuperato il mezzo con l’ausilio di un’Autogru giunta dalla sede centrale. Sul posto anche le forze dell’ordine.