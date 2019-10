Tradizioni: “Cleto in Fiera”, un’occasione per riscoprire le tipicità del luogo

A Cleto il 12 e 13 ottobre sarà “Cleto in Fiera” un’occasione per riscoprire il borgo e la tradizione all’insegna delle tipicità del luogo e di tanto divertimento per grandi e piccoli.

Si parte il 12 pomeriggio alle ore 16:00 con l’apertura degli stand enogastronomici e non solo dove prodotti come il miele, l’olio i formaggi cletesi, delizieranno gli occhi ed il palato. Subito dopo alle ore 17:00 il Clown Fragolino farà divertire e riflettere i bambini e gli adulti che accorreranno, con il suo spettacolo “Niente paura solo gioia”.

Alle ore 19:30 la musica tradizionale di Angela Bianco e i Castrum in Quartet, provenienti da un tour estivo che ha toccato tutta la Calabria, inebrierà l’aria di suoni antichi ma ancora vivi, proprio come le viuzze che portano all’ormai noto castello. Patrocinata dal Comune, con il media partner Liberi.tv e l’organizzazione della Pro Loco, l’occasione si presenta ricca e piena di spunti di riflessione sul turismo lento e a chilometro zero. La Presidente della Pro Loco, Maria Luisa Longo, dichiara infatti: “desideriamo con i nostri micro eventi, polarizzare l’attenzione su chi, a volte con fatica, porta avanti tradizioni che andrebbero riprese in chiave moderna, gli stand ne sono un esempio.

La musica, gli spettacoli di strada, come anche il cinema e le presentazioni di libri, devono servire a ridare nuova linfa a un luogo che, come ha dimostrato, non aspetta altro. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, sia come Pro Loco che come singoli cittadini”. Non resta che recarsi a Cleto nelle giornate del 12 e 13 ottobre, lasciare a casa lo stress e rilassarsi mangiando, bevendo e ascoltando la buona musica di Angela Bianco e i Castrum in Quartet e magari riflettendo, ridendo, con lo show dell’ormai noto Fragolino, le premesse ci sono tutte.