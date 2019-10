Giornata Mondiale della vista: visite gratuite e seminari anche a Reggio con Iapb

La prevenzione non ha limiti: sono tante le iniziative gratuite che si svolgeranno in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che quest’anno si celebrerà il 10 ottobre. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni: difendere un bene prezioso qual è la vista è fondamentale, è un patrimonio che va tutelato.

La Giornata Mondiale della Vista è l’evento annuale di Iapb Italia Onlus, ed ha lo scopo di richiamare l’attenzione dei decisori politici, delle istituzioni in generale e delle diverse fasce di popolazione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita.

Le tematiche trattate non sono le patologie oculari (che trovano opportuna considerazione in altri momenti dell’anno e in altre specifiche iniziative), ma quelle di maggiore attualità nella vita dei cittadini, correlate alla salute visiva.

Per il 10 ottobre 2019, le cinque sedi territoriali della Iapb (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) hanno messo in campo le seguenti attività: diffusione di materiale informativo; visite gratuite; seminari informativi.

‘Lo slogan della giornata “Prenditi cura della tua vista: guarda che è importante”, è il monito rivolto a tutta la popolazione, principalmente a chi disconosce il valore del prevenire e il significato della prevenzione e quindi si avvicina a noi con diffidenza; se non si garantiscono adeguati servizi di prevenzione, cura e riabilitazione visiva a miliardi di persone che accedono nel mondo all’assistenza oftalmica il numero di coloro che perderanno la vista o diventeranno ipovedenti è destinato ad aumentare inesorabilmente. Nel nostro Paese la salute visiva deve avere maggiore rilievo nell’agenda sanitaria pubblica, per evitare che al dramma umano della sofferenza si aggiunga un aggravio di spesa sociale per il bilancio dello Stato’.

Per tutto ciò, Luciana Loprete, Presidente del Comitato Iapb della Calabria, ha sempre sostenuto l’importanza della prevenzione visiva quale fondamentale mezzo che può salvare da malattie estremamente invalidanti. Anche da questa giornata scaturisce un unico, forte, messaggio: la prevenzione salva la vista!