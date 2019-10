Asp a Papanice, il servizio sarà ripristinato in tempi brevi

"Un impegno ad assumere in tempi brevi ogni iniziativa utile ad assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi presso la struttura amministrativa dell'Asp a Papanice", è quanto concordato a conclusione di un incontro promosso e voluto dalla consigliera regionale Flora Sculco e dai consiglieri comunali di Crotone Maria Rita Megna, Pino Pucci ed Andrea Devona con il direttore del distretto sanitario di Crotone dott. Pietro Brisinda.

"I disagi segnalati dall'utenza a seguito del pensionamento della signora Fazio che in questi anni ha svolto in modo egregio la propria attività nell'ufficio amministrativo dell'Asp a Papanice - si legge in una nota - hanno trovato voce e quindi un utile intervento risolutore nella consigliera regionale e nei consiglieri comunali che grazie alla disponibilità ed attenzione del direttore sanitario dott. Brisinda sono riusciti ad avere un primo formale impegno da parte dell'Asp crotonese per la risoluzione del problema in tempi celeri".

"L'auspicio è quello di riuscire ad avviare le azioni ed i processi necessari per garantire alla comunità attenzione e servizi indispensabili come quello assicurato fino a qualche settimana fa dall’ufficio amministrativo dell’Asp a Papanice, un servizio che ha evitato all’utenza di Papanice di doversi recare a Crotone per prenotazioni, pagamento ticket ed altre incombenze burocratiche amministrative".